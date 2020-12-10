شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين سيمنز وحسن علام لبناء مركز جديد للتحكم في الطاقة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا للتحالف المكون من سيمينز سمارت للبنية التحتية وحسن علام للإنشاءات لبناء المركز الوطني الجديد للتحكم في الطاقة في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.

وسيعتمد مركز التحكم في شبكة الكهرباء الجديد في البلاد على برامج ومعدات متطورة لمراقبة وإدارة والتحكم في شبكات نقل الجهد العالي (220 كيلو فولت و 500 كيلو فولت) ومحطات توليد الطاقة في جميع أنحاء مصر.

سيتم تضمين التقنيات اللازمة في مركز التحكم الجديد لتوسيع الشبكة في المستقبل مع الحفاظ على إمدادات الطاقة الآمنة ، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة والتخزين. من المتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية عام 2022.

ووقع مسئولون من شركة نقل الكهرباء المصرية وسيمنز وحسن علام للإنشاءات العقد ، الذي تبلغ قيمته أكثر من 45 مليون يورو ، في حفل أقيم في القاهرة يوم 8 ديسمبر 2020.

وصرحت سابين إيرلينجاجين، الرئيس التنفيذي لشركة سينمز سمارت للبنية التحتية، "إن مصدر طاقة آمن وفعال وموثوق به أمر ضروري لحياتنا اليومية. سيمكن مركز التحكم الجديد شبكة الكهرباء المصرية من تحقيق ذلك ، ولكنه سيتكيف أيضًا مع التغييرات المستقبلية عند دمج التكنولوجيا الجديدة ومصادر الطاقة. نتطلع إلى دعم رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة رقمنة قطاع الطاقة ".

سيتم تشغيل المركز الوطني للتحكم في الطاقة الجديد الواقع في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ، ومركز التحكم الاحتياطي الموجود في الجيزة ، على منصة مركز التحكم الرئيسية للشركة لإدارة النقل في شبكات الطاقة. تشتمل المنصة عالية الأداء على مجموعة واسعة من التطبيقات لمراقبة الشبكة والتحكم الإشرافي ، والتنبؤ بالحمل والرياح أو توليد الطاقة الشمسية ، وتحليل الشبكة وتحسينها ، وجدولة توليد الطاقة الحرارية والطاقة المائية المحسّنة بالإضافة إلى إرسال التوليد والتحكم فيه.

قالت صباح مشالي ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء: "تمتد شراكتنا مع شركة سيمنز على مدى عقود عديدة ، ونحن على ثقة من أن الشركة ستوفر حلولًا تلبي متطلباتنا الحالية بالإضافة إلى احتياجاتنا المستقبلية وتوقعات النمو للشبكة". "هذا المشروع هو خطوة أخرى نحو شبكة كهربائية قوية وذكية وفعالة ليست فقط ضرورية للتنمية الاقتصادية في مصر ، ولكنها ستسمح أيضًا بتنفيذ أسرع لمصادر الطاقة المتجددة في البلاد."

ومن جانبه قال حسن علام رئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات، "يسعدنا أن نتشارك مع شركة سيمنز لتقديم مركز التحكم المتقدم هذا الذي سيضمن إمدادات مستقرة من الطاقة في جميع أنحاء مصر".

وأضاف علام، تعمل شركتنا في مصر منذ عام 1936 ، وقد ساهمت في العديد من مشاريع الهندسة والبناء والبنية التحتية الإستراتيجية التي عززت التنمية الاقتصادية والمجتمعية الهائلة في جميع أنحاء البلاد ، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل تحقيق مصر رؤية 2030. "