شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجل متذنب وشايل المحلول».. صورة تتسبب في موجة غضب وسخرية ضد محافظ الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الغضب والسخرية بين رواد موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» من أبناء محافظة الدقهلية بسبب صورة ملتقطة من زيارة محافظ الإقليم، الدكتور أيمن مختار، لمصابي حادث قطار المنصورة.

وظهر في الصورة أحد أقارب المصاب وهو يرفع بيده محلول المصاب عوضًا عن حامل المحاليل، بينما لم يلتفت المحافظ إلى الواقعة، ولم يعط تعليقا على غياب حامل المحاليل، فيما كان يوجه كلامه للمريض.

وربط بعض المعلقين ورواد «فيسبوك» بين واقعة إهانة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة عمر مكرم في دكرنس بسبب وجود تراب على الشباك وإجباره لها على تنظيفه بنفسها وبين عدم تعليقه على غياب حامل المحاليل.

وعلق أحد الأشخاص قائلا: «لما ده حال المرضى أثناء زيارة المحافظ واستعداد المستشفى لاستقباله فكيف يكون حالهم في أوقات أخرى؟»، وقال آخر: «المستشفى مفيش فيها حامل محاليل، المهم سيادته يتصور والرجل متذنب وشايل المحلول».

وكتبت إحدى المتابعات: «إزاي مخدتش بالك! معقول الشباك لفت نظرك وده جنبك لأ! آه الهوا هوايا مخدتش بالى ليكو فيه»، مضيفة: «ده الوضع في وجود المحافظ بس سيبكم المهم الشباك نظيف والساعة مظبوطة».

صورة تثير غضب وسخرية رواد السوشيال ميديا

صورة تثير غضب وسخرية رواد السوشيال ميديا

ووقع حادث قطار بمحطة قطار المنصورة، وتبين اصطدام السيارة الأخيرة لقطار المنصورة المطرية بحاجز المحطة اثناء رجوع السائق للخلف للتوقف النهائى نتيجة عدم تشغيل التحويلة، ما تسبب في سقوط ركاب العربة الأخيرة على بعضهم البعض داخل العربة وحدوث حالة من الذعر والخوف بين الركاب.

يذكر أن نفس القطار شهد حادثين الأسبوع الماضى بالدقهلية تسببا في وفاة شاب وبتر ذراعي آخر نتيجة الوقوع أسفل عجلاته.