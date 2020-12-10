شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تتابع التخلص من القمامة في حملة ليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بمنظومة النظافة ليلا للوردية الثالثة بشوارع المدينة، حيث تم القيام بحملة نظافة لرفع كفاءة النظافة. وقالت «ماضي» أنه تم القيام بحملات نظافة بحى شمال بتقسيم المعلمين وعزبة علام لرفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل وحى جنوب، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية للتأكد من رفع تراكمات القمامة والحفاظ على المستوى النظافة تحت إشراف تحت إشراف احمد عيسى، نائب رئيس المدينة وبحضور نائب رئيس مدينة دسوق لشئون النظافة محاسب، أحمد سلطان بحضور رئيس شمال اشرف داود، وفريق العمل المعاون، وحى جنوب وليد فاروق ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين والمتابعة الميدانية، وذلك في اطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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