شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 400 متر «أملاك دولة» غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر، بتنفيذ ازالة تعدي في المهد على أراضي أملاك الدولة بقرية البعيرات بمساحة ٤٠٠ متر عبارة عن سور مبني من الطوب الأحمر والأسمنت.
وقال اللواء عبدالجابر ان الوحدة المحلية لمركز القرنة تقوم لإزالة كافة التعديات على املاك الدولة الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للتعليمات واسترداد حق الدولة والتعامل بحزم في هذه القضية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والمتابعة الدورية لاراضى أملاك الدولة والتصدى للتعديات وازالتها أولا بأول.
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