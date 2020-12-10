شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة معبد حتشبسوت في الأقصر بعبارة «متحدون على مكافحة الفساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، إنه في اطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق ٩ ديسمبر من كل عام، أضيء معبد حتشبسوت بالبر الغربي بعبارة «متحدون على مكافحة الفساد».

واكد «عبدالجابر» ان مصر نجحت في تحقيق العديد من أهداف استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، مما كان له الأثر في الحد من الفساد حيث تم تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالاضافة إلى ما اتخذته هيئة الرقابة الادارية من اجراءات متمثلة في الحملات الدعائية وتوعية المواطنين بمواجهة الفساد لينعكس ذلك في استكمال العمل في برامج تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بمعدلات الاداء وتحسينها واسراع وتيرة تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

من جهته، أكد المستشار مصطفى الهم، محافظ الاقصر، تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على دعم جهود مكافحة الفساد وتطبيق مفهوم الحوكمة وتقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابية والتي يحتاج المجتمع المصري لدورها والتنسيق بين الأجهزة الرقابية إعمالا لمواد الدستور المصري في هذا الصدد بما يحقق الصالح العام ورضا المواطن.

ونوه المحافظ إلى أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق المسئولين ورؤساء المدن في ظل التحديات التي يواجهها الوطن مشدداً على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل جهة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر شهدت الأربعاء، العديد من الفعاليات لإحياء احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد ومنها انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية وماراثون الجري الذي انطلق من أمام مقر هيئة الرقابة الادارية بالأقصر بمشاركة العديد من الهواة والرياضيين.