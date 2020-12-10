شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

حيث أشرَف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على المرور على محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، وذلك للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من القيام بالعمل على أكمل وجه.

وتابع احمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال تطوير ميدان التحرير، وذلك بالجهود الذاتية وبمشاركة المجتمع المدني، والتي تشمل تطوير الميدان من محارة البلدورات، وأعمال الكهرباء، وكذا النافورة المقترح تطويرها لتكون بمظهر جمالي يليق بمستوي واجهة لمدينة بيلا.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال إنشاء مدرسة الزعفراني بالسالمية، بالإضافة إلى متابعة أعمال التكاسى بقرية أبودراز، فضلاً عن وقص وتهذيب الأشجار بالمدينة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.