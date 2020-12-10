شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن عن ترشيحه لويد أوستن لوزارة الدفاع: الشخص المناسب لهذه الوظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس المنتخب، جو بايدن فى فعالية أقيمت فى ويلمنجتون، بولاية ديلاوير، رسميًا لويد أوستن كمرشح لمنصب وزير الدفاع.

وصف الرئيس المنتخب أوستن، وهو جنرال متقاعد من فئة الأربع نجوم، بأنه "رجل يتمتع بقدر كبير من اللياقة ورجل يتمتع بالكرامة".

قال بايدن: "ليس هناك شك فى أنه الشخص المناسب لهذه الوظيفة".

يأتي الحدث فى الوقت الذي أعرب فيه بعض الديمقراطيين، عن ترددهم فى منح أوستن موافقة لإدارة البنتاجون، وهو ما سيحتاجه بسبب خدمته العسكرية الأخيرة.

وكانت نشرت صحيفة "ذا اتلانتك"، مقال رأى للرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، بمجرد الإعلان رسميًا عن ترشيح لويد أوستن وزيرًا للدفاع يدافع فيه عن أسباب ترشيحه له.

وقال بايدن فى المقال "تتطابق نقاط قوة أوستن العديدة ومعرفته الوثيقة بوزارة الدفاع وحكومتنا بشكل فريد مع التحديات والأزمات التي نواجهها. إنه الشخص الذي نحتاجه في هذه اللحظة.

قبل كل شيء، اخترت لويد أوستن كمرشح لي لمنصب وزير الدفاع لأنني أعرف كيف يتفاعل تحت الضغط ، وأنا أعلم أنه سيفعل كل ما يلزم للدفاع عن الشعب الأمريكى.

علاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى قادة مثل لويد أوستن يفهمون أن جيشنا ليس سوى أداة واحدة لأمننا القومي. إن الحفاظ على أمريكا قوية وآمنة يتطلب منا الاستفادة من جميع أدواتنا. أنا وهو نشترك في الالتزام بتمكين دبلوماسيينا وخبراء التنمية لقيادة سياستنا الخارجية ، باستخدام القوة فقط كملاذ أخير.

كما حث الرئيس المنتخب الكونجرس على منح أوستن استثناء ليتم تأكيده كوزير للدفاع، بسبب الخدمة العسكرية الأخيرة لأوستن، يجب أن يحصل على موافقة قبل تولي المنصب.

وأضاف "تقاعد لويد أوستن من الخدمة العسكرية منذ أكثر من أربع سنوات، ينص القانون على أن الضابط يجب أن يكون قد ترك الخدمة سبع سنوات على الأقل قبل أن يصبح وزيرا للدفاع. لكني آمل أن يمنح الكونجرس موافقة للوزير المعين أوستن، تمامًا كما فعل الكونجرس للوزير جيم ماتيس، بالنظر إلى التهديدات والتحديات الهائلة والعاجلة التي تواجه أمتنا، يجب تأكيده بسرعة."