شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر حققت قفزات كبيرة فى مجال مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن رقمنة المصالح الحكومية، سيساعد فى القضاء على أى شبه فساد، بالإضافة تم إعداد منظومات لتقديم الخدمات الحكومية على نظام مميكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن مصر حققت قفزات كبيرة فى مجال مكافحة الفساد، لافتا إلى أن التحول الرقمى أحد الادوات الهامة فى محاربة الفساد.

وتابع أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات منها وزارة العدل والداخلية، لتقديم الخدمات الرقمية التى تساهم فى القضاء على الفساد.