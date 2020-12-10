شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: مصر حققت قفزات كبيرة فى مجال مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن رقمنة المصالح الحكومية، سيساعد فى القضاء على أى شبه فساد، بالإضافة تم إعداد منظومات لتقديم الخدمات الحكومية على نظام مميكن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن مصر حققت قفزات كبيرة فى مجال مكافحة الفساد، لافتا إلى أن التحول الرقمى أحد الادوات الهامة فى محاربة الفساد.
وتابع أن هناك تعاون مع عدد من الوزارات منها وزارة العدل والداخلية، لتقديم الخدمات الرقمية التى تساهم فى القضاء على الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاتصالات: مصر حققت قفزات كبيرة فى مجال مكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.