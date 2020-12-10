شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام بمنطقة الأهرامات: "آثار الهرم" تستوعب أكثر من مليون زائر يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا عبد الحليم مدير عام بمنطقة الأهرامات الأثرية بوزارة السياحة والآثار، إن منطقة آثار الهرم تستوعب أكثر من مليون زائر يوميا، مردفا:"عندنا أكثر من مكان للتذاكر، ومفتشين من الشباب يستقبلون الضيوف على مدار الأسبوع".
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن التطوير يشمل الأثر مع منطقة خارج الأثر، مشيرا إلى أن المنطقة الأثرية جاهزة لاستقبال الوافدين، وجارى حاليا تطوير المنطقة حول الهرم.
وتعمل وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين فى منطقة الأهرامات بما يتوافق مع عظمة الحضارة المصرية القديمة، حيث جارى إضافة عدد من الخدمات السياحية بالمنطقة فى إطار مشروع التطوير الجارى.
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