شكرا لقرائتكم خبر عن "يوسف" طفل ملعب الشروق: بحب محمد صلاح ونفسى أبقى زيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطفل يوسف مصطفى، الذي انتشرت صورته وهو يتابع تدريبات الأطفال لكرة القدم، أنه سعيد للغاية لما تم تقديمه له من مساعدة لتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة لاستقباله له ودعمه.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أنا بحب محمد صلاح ونفسي أبقى زيه وبشكر كل الناس على دعمهم ليا".