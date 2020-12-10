علامة بارزة.. وزراء وفنانون وشخصيات عامة ينعون الكاتب نبيل فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت ريهام فاروق، ابنة الكاتب الكبير نبيل فاروق وفاة والدها.

وقالت في تدوينة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية".

وأضافت: صلاة الجنازة الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية)، نسألكم الحضور والدعاء.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فاروق الذي غيبه الموت اليوم ٩ ديسمبر عن عمر يناهز ٦٤ عاما إثر أزمة قلبية.



وقالت عبدالدايم: إن الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربى عليها أجيال من أبناء مصر، والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

كما نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الكاتب الروائي نبيل فاروق، الذي وافته المنية، اليوم، إثر أزمة قلبية، عن عمر 64 عاما.

ونعى المستشار تركي آل الشيخ، الكاتب الكبير نبيل فاروق، عبر صفحته الرسمية على تويتر، قائلا: "وداعاً د. نبيل فاروق، ‏أشهر كاتب عربي في فن الرواية البوليسية والخيال العلمي".

وتابع آل الشيخ: "رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. جمعتني به صداقه وتناقشنا كثيراً وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به".

ونعاه أيضا الإعلامي إبراهيم عيسى، قائلا: ‏وداعا أخي وصديقي المبدع العظيم نبيل فاروق.. عشت عمرك كله تدعو في كتاباتك الأنجح ورواياتك الأشهر وأعمالك الأبدع.

وأضاف عيسى عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل شاب للحلم والسعي بالإرادة والعلم والعقل والإيمان بأن يكون رجل المستحيل ولم ندرك أنك أنت هو رجل المستحيل الذي يعيش بيننا'.

كما نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق والذي وافته المنية مساء اليوم.

وأعربت التنسيقية عن خالص تعازيها في وفاة الكاتب المصري الكبير والذي دأب طوال سنوات حياته في كافة كتاباته على غرس وتعلية روح الانتماء الوطني في الشباب ومحاربة قوى الظلام المختلفة.

وتابعت: "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

ونعى الممثل أحمد فهمي، الكاتب نبيل فاروق، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": ‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي في وفاة الدكتور ‎نبيل فاروق.

كما نعى الفنان مفيد عاشور، الكاتب نبيل فاروق، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

ونشر مفيد صورة للراحل نبيل فاروق، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" قائلا: "وداعا نبيل فاروق، أشهر كاتب عربي في فن الرواية البوليسية والخيال العلمي، التقيته وتعرفت به حين كنا نصور مسلسل العميل 1001 من تأليفه وإخراج شيرين عادل، كم كان رجلًا رقيقا وإنسانًا رائعًا، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة".

ولد نبيل فاروق في 9 فبراير 1956، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية، من أشهرها: "ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000"، ولاقت قصصه نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب، وكان لديه شغف بالقراءة والكتابة منذ صغره، إذ حصل على أول جائزة له من قصر ثقافة طنطا قبل تخرجه في الجامعة، وذلك عن قصته "النبوءة" التي تصدرت بعد ذلك سلسلة "كوكتيل 2000"، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.