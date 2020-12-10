تشميع محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق بجنوب الجيزة "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت محافظة الجيزة، تشميع محلات غير ملتزمة بمواعيد الغلق بجنوب المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتحت إشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة. وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم غلق وتشميع 2 محل مخالفين لمواعيد الغلق، بجانب غلق كوافير بشارع زين العابدين من ربيع الجيزي، وغلق ورشة ميكانيكا سيارات من شارع خوفو من ربيع الجيزي، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي.​

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