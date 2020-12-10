"المحامين" تؤجل جلسات حلف اليمين القانونية بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قررت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأربعاء، تأجيل موعد عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، التي كان من المقرر عقدها في شهر ديسمبر الجاري، وذلك بناء على توصيات من وزارة الصحة المصرية نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التي لا تسمح بأي تجمعات، حرصًا على سلامة وصحة شباب المحامين.

وأكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد آخر لجلسات حلف اليمين في أقرب وقت ممكن عندما تسمح الظروف بذلك.

يذكر أنه كانت النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن اعتزامها عقد ثلاث جلسات حلف يمين للمحامين الجدد في أيام ١٦ و٢٠ و٢٣ ديسمبر الجاري بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر.​