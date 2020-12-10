استشارة الطبيب في هذه الحالة.. 9 نصائح من الصحة للوقاية من الأمراض الصدرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الطرق للوقاية من الأمراض الصدرية.

وجاءت الطرق وفق صفحة الوزارة على فيسبوك، على النحو التالي:

- عدم العطس في وجه الآخرين، واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها، أو استخدام ثنايا الكم.

- الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.

- أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.

- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر.

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة والحرص على الوجبات الصحية.

- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.

- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.

- ممارسة التمارين الرياضية.

- عدم البصق على الأرض.​