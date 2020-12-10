استشارة الطبيب في هذه الحالة.. 9 نصائح من الصحة للوقاية من الأمراض الصدرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الطرق للوقاية من الأمراض الصدرية.
وجاءت الطرق وفق صفحة الوزارة على فيسبوك، على النحو التالي:
- عدم العطس في وجه الآخرين، واستخدام المناديل والتخلص الآمن منها، أو استخدام ثنايا الكم.
- الابتعاد عن مصادر العدوى واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.
- أخذ التطعيمات الموسمية في موعدها والتي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
- استشارة الطبيب فور الإصابة بالمزيد من الآلام في الصدر.
- تجنب تناول الأطعمة الدسمة والحرص على الوجبات الصحية.
- أخذ قسط من الراحة النفسية والجسدية على حد سواء.
- التطهير المستمر للأسطح بالكلور المخفف.
- ممارسة التمارين الرياضية.
- عدم البصق على الأرض.
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