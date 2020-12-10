شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات أدبية وورش وعروض فنية في «ثقافة المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد نادى أدب قصر ثقافة المنيا لقاء أدبى وسهرة بعنوان «ملتقى مبدعات المنيا» تضمن مجموعة من الإبداعات الشعرية والاستماع لإحدى المبدعات في مجال الغناء الفنانة اريج احمد قدمت اغنية غنيلى شوية شوية وموهبة في الموسيقى الحسينى محمد، بالإضافة إلى عرض لإعمال الفنانة التشكيلية والشاعرة صفاء خيرى، بجانب تقديم العديد من القصائد لنخبة من الشعراء والمبدعين وهم الشاعر محمد حكم، على محيى، ايمان رفعت زينب السعيد، ياسر خليل، أحمد الفيومى، أسامة أبوالنجا، محمد راغب عبدالصبور، مختار أيمن، ندى مختار، الشريف طنطاوى وضيوف شرف الندوة أسرة جريدة الوتر رباب نصر الشاهد، سوسن الشريف، بالإضافة إلى استمرار فعاليات الورشة الفنية التدريب على أعمال فنية بالكولاج مع الفنانة سحر عبدالمحسن، ومنى وفائى .

قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى بقاعه الفنان الراحل عبدالله محمود الملوانى وذلك استعدادا لمشاركة الفرقة في مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر وقدمت الفرقه رقصات الشعبيات والتحطيب وخطبونى يا ابو الحسن، السحجه، امانه يا مراكبى ،العصايا، القصب تدريب محمد شحاته، تصميم واخراج اسامه عبدالله الملوانى.

أقام نادى أدب قصر ثقافة مغاغة محاضرة بعنوان «القصة القصيرة جدا» ودراسة فنية قدمها عربي شعبان موضحا انه نوع حديث من الأدب انتشر في الفترة المعاصرة بشكل واسع وأصبح نوعا سرديا قائما بحد ذاته، وتعتبر بالحجم أصغر من القصة القصيرة وقد لا تتجاوز بضعة أسطر وأحيانا قد لا تكون أكثر من سطر واحدو أن أركان القصة القصيرة «القصصية، والجرأة، والوحدة، والتكثيف، والمفارقة، وفعلية الجملة، والسخرية، والإدهاش، واللجوء إلى الأنسنة واستخدام الرمز والإيماء والتلميح والإيهام»، بالإضافة لتقديم عرض لسينما الطفل بعنوان «حكايات كتاب الأمثال»

أقام نادى أدب بيت ثقافة العدوه، أمسية شعرية لشعراء العدوه حيث تبارى فيها الشعراء بقصائد متنوعة منهم الشاعر طاهر ممدوح وقصيدة تحيا مصر، وقصيدة هو العروبه لحماده بباوي، و«مصر وطنى» لرمضان عبدالعظيم .