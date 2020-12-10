شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسى» يدعو الفرنسيين للاستثمار فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اليوم الثالث لزيارته الرسمية لفرنسا، اجتماعاته الثنائية مع عدد من المسؤولين الفرنسيين فى مقر إقامته فى باريس، الأربعاء، لبحث العديد من الملفات الهامة، أبرزها تعميق التعاون الاقتصادى، خاصة على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى فى مصر. واستقبل الرئيس، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، برونو لومير، الذى أشاد بأداء الاقتصاد المصرى اللافت خلال العام الحالى، ومحورية دور مصر الفاعل فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وخلال لقاءٍ آخر مع رئيس مجلس إدارة «نافال جروب» المتخصصة فى مجال الدفاع البحرى، بيير إيمريك بوميلييه، أشار الرئيس إلى ما تمثله القطع العسكرية التى تنتجها الشركة من إضافة لعملية تحديث أسطول القوات البحرية المصرية.

كما ناقش «السيسى» جوانب التعاون مع الرئيس التنفيذى لـ«داسو» للصناعات الجوية، المُصنِّعة لطائرات الرافال الحربية، إيريك ترابييه، فى ظل ضخامة التحديات التى تواجه المنطقة، ما يتطلب فى المقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم فى مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية، كما استعرض مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أنجل جوريا، أبرز مجالات العمل.

وفى سياق الزيارة، وقّعت وزارة التعاون الدولى العديد من وثائق التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إذ شملت قيمة التمويلات التنموية 715.6 مليون يورو، فى العديد من القطاعات.

كما استقبل «السيسى» الرئيس التنفيذى لـ«داسو» للصناعات الجوية، المُصنِّعة لطائرات الرافال الحربية، إيريك ترابييه، وتناول اللقاء جوانب التعاون المثمر، فى ظل ما تتمتع به الشركة من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية التى تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والفنية.

وأشار الرئيس خلال اللقاء إلى ضخامة التحديات التى تواجه المنطقة، ما يتطلب فى المقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية، مؤكدًا أنه نهج استراتيجى تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها.