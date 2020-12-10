شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: شريحة النت لطلاب أولى ثانوى مجانية ولا يشترط معها شراء خط آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إن شرائح شركة أورانچ المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي لا يشترط للحصول عليها شراء أى خط آخر وهي مجانية ويتم دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة ثم 5 جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابيت.
وقال الدكتور طارق شوقى ، فى بيان صحفى مساء اليوم الأربعاء ، إن الوزارة تحاول إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب.
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