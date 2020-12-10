شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التضامن: حجم تمويلات منظمات العمل الأهلى بمصر مليار و800 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلى، إن حجم تمويلات منظات العمل الأهلى فى مصر تبلغ مليار و800 مليون جنيه، موضحاً أن الدبلوماسية المصرية تعمل بشكل جيد جداً فى الرد على التقارير المغلوطة لبعض المنظمات المشبوهة.

وأضاف عبد الموجود، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، تقديم محمد شردي، والمذاع عبر فضائية الحياة، إن هناك أنشطة ببعض منظمات المجتمع المدني تخالف أحاكم القانون المصرى، مشيراً إلى أن الدولة المصرية منفتحة على منظمات العمل الأهلى وتقدم التسهيلات اللازمة لتأدية عملها.

وأكمل مساعد وزيرة التضامن للعمل الأهلى، أن هناك 65 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل فى مصر بكل حرية.