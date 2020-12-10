شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة ببرنامج الأغذية العالمى: منصة "بداية ديجيتال" تستهدف ألف متدرب كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شريفة سعيد رئيس وحدة العمليات ببرنامج الأغذية العالمى، تفاصيل إطلاق منصة التعليم الإلكترونى "بداية ديجيتال"، موضحة أن فى إطار التعاون بين وزارة الهجرة مع برنامج الأغذية العالمى بالشراكة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، للمشاركة فى ظل مبادرة "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن المنصة تستهدف ألف متدرب كبداية، موحة أن الفكرة جاءت مع جائحة كورونا ليصبح كل شيء ديجيتال، حيث تضم الوظائف التي تتم بالتكنولوجيا.

وأشارت رئيس وحدة العمليات ببرنامج الأغذية العالمى، إلى أنه يتم تدريب الشباب على الوظائف الجديدة التى يتم استخدام التكنولوجيا بها لتوفير فرص عمل جديدة.