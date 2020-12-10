شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى طب نفسى: فيروس كورونا أفاد البشرية فى الترابط الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سالي الشيخ، استشارى الطب النفسى، إن فيروس كورونا كان صدمة للشباب والأطفال وكبار السن، وبدأنا نرى نوبات هلع واضطرابات نفسية منذ شهر أبريل الماضي، وهذا كله مع بداية حدوث الفيروس.

وأشارت الدكتورة سالى الشيخ، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام"، المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، إلى أن فيروس كورونا أفاد البشرية في الترابط الأسرى، وأيضا النظافة، موضحة أن أعراض وسواس قهرى ظهرت مع فيروس كورونا، حيث أنه مهم جدا التفرقة بين الشكوى الطبيعية والمرض النفسى.

فيما قال الدكتور عبد الهادى مصباح، استشارى المناعة والتحاليل الطبية، إن الدكتور لا ينتظر أجر رغم وقوفه فى الصفوف الأولى، حيث أن المؤسسات الطبية تقوم بتنسيق عالي جدا مع القوات المسلحة والمستشفيات ووزارة الصحة.

وأضاف الدكتور عبد الهادى مصباح، أن هناك 6 مجموعات من فيروس كورونا ما بين أعراض خفيفة وشديدة، منوهة بأن الكمامة تحد من خطورة الفيروس.