شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: هناك توافق كبير بين مصر وفرنسا فى ملف شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه تم مناقشة العلاقات الثنائية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرنسا، وتدعيم العلاقات المشتركة التى تهم القضايا المتعلقة بمصر وتم التأكيد على الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا والأوضاع الإقليمية فى شرق المتوسط وليبيا وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.

واكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أن فرنسا تعرضت لهجمات إرهابية فى الفترة الأخيرة لكل التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن السياسات التركية على طاولة مجلس الاتحاد الأوربى ومن المتوقع فرض عقوبات على أردوغان.

وأشار، أن مصر وفرنسا يدعمان التوافق الليبى وهناك توافق كبير بين مصر وفرنسا فى ملف شرق المتوسط وليس من المطروح أن يتناول مجلس الاتحاد الأوروبى قضية سد النهضة، مشير إلى الرئيس السيسى يهتم بالقضايا المرتبطة بالمواطن المصرى كما وجه الحكومة بالعمل على توفير حقوق المواطن المصرى.

ومن جانب اخر، قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تعتمد قريبا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، لتصبح مصر من الدول القليلة التى ستعتمد استراتيجية وطنية شاملة يجرى بلورتها من خلال الحوار والتناول المجتمعى لأطياف عديدة من الشعب المصرى لتكون هى المعيار الذى يتم من خلاله التعامل مع هذه القضية وتناول أجهزة الدولة لها.

وأوضح، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الحوار بين الرئيسين المصرى والفرنسى حول حقوق الإنسان كان فى الحجم الذى يستحقه، موضحا: "أخذ الحجم الذى يستحقه من الحديث، وهذا حديث دائم على كافة المستويات سواء القيادتين أو الوزارى أو الفنى".

وأوضح أنه ليس هناك رقعة كبيرة من الاختلاف بين مصر وفرنسا حول قضايا حقوق الإنسان، لافتا إلى أن أجهزة الدولة المصرية دائما تهتم بقضايا حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تستفيد من التعاون مع المنظمات الدولية فى مجال حقوق الإنسان.

وذكر أن موضوع الرسوم المسيئة كانت واضحة فيها الرؤية المصرية، مردفا: "طالبنا شركاءنا بضرورة التعامل بحساسية مع القضايا الدينية"، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا مهمة، موضحًا أن المباحثات المعمقة بين الرئيسين السيسى وماكرون تناولت كافة أوجه التعاون بين البلدين.

ونوه إلى أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية والتعاون بين البلدين، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا اتسمت بالحفاوة البالغة، حيث أن الزيارة كانت تعبر عن تقدير كل دولة للأخرى.

وشدد على أن هناك تنسيقا بين مصر وفرنسا لتعزيز التعاون العسكرى، حيث يستهدف التنسيق بين مصر وفرنسا تجنيب المنطقة أى سوء تخطيط يأخذها إلى التوتر.