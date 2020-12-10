شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنتدى العربى الأوروبى: بعض المنظمات الدولية تستخدم سياسيا لتشويه سمعة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار، إن بعض المنظمات الدولية يتم استخدامها سياسيا لتشويه سمعة مصر، مشيراً إلى أن عدد من الجهات الخارجية تختزل العمل الأهلى فى مصر فى منظمات العمل الحقوقى فقط.

وأضاف نصري، خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم، تقديم محمد شردي، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن المنظمات الإخوانية تحاول الضغط على الدولة المصرية من خلال اختراق دوائر صنع القرار في الخارج، موضحاً هناك ضوابط صارمة لإنشاء أي منظمة للمجتمع المدني في الخارج.

وأشار رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار، أن مصر لديها مرونة في إنشاء منظمات المجتمع المدني، موضحاً أن استخدام الملف الحقوقي للضغط على مصر تزايد في الفترة الأخيرة، كما أنه تم رصد أكثر من 300 ملاحظة لانتهاك حقوق الإنسان في تركيا.