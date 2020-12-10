شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحل نبيل فاروق: والدى توفى إثر أزمة قلبية ولم يعانى من أى أمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ريهام نبيل فاروق، ابنة الكاتب والروائى الراحل نبيل فاروق، أن والدها لم يعانى من أى أمراض عادية أو مزمنة قبل وفاته، وإنما عانى من أزمة قلبية مفاجأة لم يتحملها ووافته المنية بعدها مباشرة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار: "لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء، والجنازة ستكون فى مسجد طلعت مصطفى فى الرحاب".