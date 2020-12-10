شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة: 26 لقاحا ضد فيروس كورونا فى طور التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى مصباح، استشارى المناعة والتحاليل الطبية، إن العلماء أصيبوا بصدمة نتيجة الذى حدث بسبب فيروس كورونا، حيث أنهم وقفوا عاجزين فى بداية الجائحة، إلا أن رد فعل العلم كان سريعا.

وأضاف الدكتور عبد الهادى مصباح، خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام"، المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا أعاد الناس إلى غسل أيديهم من جديد، ومنع التقبيل، والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وأشار إلى أن كل كارثة يكون هناك أشخاص يأكلون من ورائها عيش، كما أن هناك شق سياسى مصاحب دائما لظهور الأوبئة، معقبا: "شركات الأدوية تلعب دورا فى استغلال الأزمة".

وأوضح أنه لدينا 26 لقاحا لفيروس كورونا في طور التجارب، منوها بأن جميع شركات الأدوية رابحة منذ أزمة فيروس كورونا.