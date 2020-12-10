شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض مناعة يحذر من خطورة الشهرين القادمين: أسوأ فترة لزيادة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعبد الهادى خضر أستاذ الباطنة والمناعة بولاية نيوجيرسي بأمريكا، عن وفاة 6 أشخاص بعد تطعيمهم بلقاح فايز، إن الموضوع مازال محل بحث لوضوح الرؤية وكشف الحقيقة، وأكد مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي " مع الإعلامي أحمد موسي المذاع على فضائية صدى البلد،: "حتى الآن لا وفيات بين المواطنين بسبب تطعيم لقاح فايزر".

وأشار، إن هناك إجراءات تحدد مواعيد تناول جرعات مصل كورونا، مشيرا إلى ارتفاع عدد الوفيات فى أمريكا حتى الآن بسبب كورونا، وأن هناك 16 مليون إصابة بكورونا في أمريكا والوفيات ما بين الفين إلى ثلاثة آلاف شخص.

وأكد أن الشهرين القادمين أسوأ فترة لزيادة حالات الإصابة بكورونا وسوف يتم تطبيق إجراءات صارمة لمنع تحايل المواطنين على تدابير الإجراءات الاحترازية ضد كورونا وسيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة في المرحلة الأولى للقاح.

ومن جانب آخر، قال عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، أن أسعار الأدوية متفاوتة بين الدول إلى أخرى ولقاح موديرنا سيكون بالمجان لكل المواطنين في الولايات المتحدة.

وأكد أستاذ أمراض الباطنة والمناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية CBC، أن منظمة الصحة العالمية تحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا وهناك تحذيرات في الولايات المتحدة من مخاطر التجمعات.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواجه الموجة الثالثة من فيروس كورونا وأعداد الحالات فى أمريكا 12 مليون حالة إصابة.

وأشار خضر إلى أن الفيروسات تتكاثر خلال موسم الخريف، مضيفا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصرح باستخدام أول اختبار منزلى ذاتى سريع للكشف عن كورونا.