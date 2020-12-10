شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يستدرك خطأ ورود اسم وزير الداخلية السابق بدلا من اللواء محمود توفيق باحتفالية مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استدراكا للخطأ الوارد في التقرير الصحفى المنشور بالعدد الورقى بجريدة الخليج 365 بتاريخ الخميس الموافق 10 ديسمبر، حول احتفالية الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تعتذر الخليج 365 لقرائها الأعزاء عن الخطأ غير المقصود في ورود اسم اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، بدلا من أسم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحالى ضمن حضور الاحتفالية.

وجاء بالفقرة الثانية من التقرير الصحفى المنشور بالصفحة الرابعة من العدد رقم 3481 للجريدة الورقية من الخليج 365، تحت عنوان "رئيس الوزراء في احتفالية الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد: عازمون على حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد"، أن من بين الحضور في الاحتفالية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق وذلك بخطأ غير مقصود من الجريدة وتصحيحا لذلك أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحالى هو أحد الحضور.

وتؤكد ”الخليج 365”، تقديرها واحترامها واجلالها واعتذارها للواء محمود توفيق وزير الداخلية وما يقوم به من جهود مضنية في حماية أمن واستقرار مصر، وتوضح أن الخطأ الورد تم تصحيحه والتأكيد على ثوابت ”الخليج 365” في الاعتذار عن الأخطاء غير المقصودة احتراما لقرائها الأعزاء.



