شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد.. الرئيس يؤكد على تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد على تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أى استثناء كلهم سواء أمام القانون.

كما شدد الرئيس على أن هذا هو المسار الذى انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية، ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر.

وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ويدعوهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.