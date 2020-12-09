شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالة إيجابية و6 حالات شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، الأربعاء، حالة ايجابية بفيروس كورونا، و6 حالات شفاء من الفيروس، دون وجود وفيات.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا و6 حالات شفاء، ولا توجد وفيات جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس بلغ 169 حالة، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 809 حالات، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على ٤٥ حالة منذ بداية الجائحة.

كما أكد وجود 8 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و76 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.

من جانبه حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى، مطالبًا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من المرض ولعدم انتشار العدوى أو ظهور اصابات جديدة بالمحافظة.