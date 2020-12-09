شكرا لقرائتكم خبر عن «البرشا جميلة بالجامع والكنيسة».. لافتات يحملها أطفال حضانة لنبذ الفرقة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بأيادي وأنامل صغيرة، صمم أطفال مرحلة «الروضة» في حضانة الكنيسة الإنجيلية بقرية «البرشا» التابعة لمركز ملوي، عددا من اللافتات التي تحمل عبارات المحبة والود والتسامح، بين مسلمي ومسيحيي القرية.

وحملت اللافتات شعار «البرشا جميلة بالجامع والكنيسة»، وعبارات «كلنا واحد»، و«الله أكبر محبة» وغيرها، وجاء ذلك بعد إعطاء هؤلاء الأطفال درسا مبسطا عن معنى كلمة وطن وكيف نعيشه في محبة وتسامح، ثم مشاركة الأطفال في عمل اللافتات بأعمال التلوين.