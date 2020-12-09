شكرا لقرائتكم خبر عن قصة فتاتين من الإسكندرية تحصلان على لقب «أول قبطان على سفن الصيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت ريم إبراهيم، أول قبطان على سفن الصيد، إن المجال جديد بالنسبة لها، وسوف يكون لها الأولوية في دخول مجال مختلفة، خاصة أنه ليس به طلاب كثيرون.

وأكدت ريم ابراهيم، خلال لقائها عبر «سكايب» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأربعاء، أنها تتمنى أن تكون على المركب لوقت طويل، منوهة بأن أهلها يشجعوها على تلك التجربة، وأن خطيبها لم يمانع في خوض تلك التجربة بالنسبة لها.

وقالت ميادة رمضان، إن الأسرة لها دور كبير في دخول مجال «قبطان سفن الصيد»، لأن جميع عائلتها أصحاب مراكب صيد.

وأشارت إلى أن الكلية تؤهّلهم للعمل في إدارة المصايد، والثروة السمكية، لافتة إلى أنها لن تستمر طوال حياتها في البحر.