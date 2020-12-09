شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: انتشار ظاهرة الفساد يعود إلى النفس البشرية ومدى ارتباطها بدينها ومرجعتيها الأخلاقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبَّر الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عن سعادته بالاهتمام الكبير بمكافحة الفساد والوعى بخطورة الفساد والذى يحول بين التنمية الحقيقية في سائر النواحي وخاصة الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، موضحًا أن الشريعة الإسلامية سعت إلى تعزيز الرقابة الذاتية عند الإنسان وتزكية النفس البشرية وتزكية الروح في آن واحد، والذى بناءً عليه يتم تنمية الوازع الديني في أي قضية ويعمل ذلك على مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها محافظة البحيرة، بحضور اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، تحت عنوان «معاً ضد الفساد» وذلك في قصر ثقافة دمنهور وحاضر فيها الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمناسبة احتفال المحافظة باليوم العالمي بمكافحة الفساد.

وأكد علام أن انتشار ظاهرة الفساد يعود في جانب كبير منه إلى النفس البشرية ومدى ارتباطها بدينها ومرجعتيها الأخلاقية، وكلما ضعف ذلك الارتباط زادت فرص انتشار الفساد.

وأوضح المفتي أن الفساد يحتاج إلى بيئة لا أخلاقية ينتشر فيها الكذب والنفاق والرياء والخيانة، وإلى نفس خاوية عن الإيمان لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا، ولذلك عنى الإسلام في المقام الأول بالنفس البشرية والتعويل عليها وعلى الرقابة الذاتية قبل أي نوع آخر من أنواع الرقابة الأخرى خارجية.

وأشار إلى أن حضارة الإسلام قامت واستقرت لقرون طويلة اعتمادًا على هذا الوازع الداخلي، وأن المسلمين عندما أُخرجوا من مكة إلى المدينة وهربوا من بطش المستبدين ووصلوا إلى المدينة المنورة وهى في أقصى درجات الضعف مجردين من جميع الأسباب المادية للقوة، ولم يكن لهم أن يرتقوا أعلى سلم الحضارة الإنسانية خلال أقل من قرن من الزمان إلا إذا كانت تلك الحضارة ترتكز إلى مجموعة من القيم الإنسانية الراقية والقيم الدينية العالية، وعلى رأس تلك القيم العدل والنزاهة والصلاح.

وأضاف أن فلسفة الاسلام في مكافحة ظاهرة الفساد وأى ظاهرة عمومًا تعمد على علاج الأسباب المؤدية إلى الظاهرة لا الانشغال بالمظاهر والتعديات فقط.

فضيلة المفتى يشرح أسباب ظاهرة الفساد من وجهة النظر الدين في ندوة بالبحيرة

فضيلة المفتى يشرح أسباب ظاهرة الفساد من وجهة النظر الدين في ندوة بالبحيرة

فضيلة المفتى يشرح أسباب ظاهرة الفساد من وجهة النظر الدين في ندوة بالبحيرة

فضيلة المفتى يشرح أسباب ظاهرة الفساد من وجهة النظر الدين في ندوة بالبحيرة