شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إقامة أول دوري لكرة القدم النسائية بمدارس المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام توجيه التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم في المنيا، أول دوري للكرة النسائية، داخل مدارس المحافظة.

وقال مجدي أبوعيطة، موجه بتعليم سمالوط، إن ملعب ستاد سمالوط الرياضي استضاف نهائي المرحلة الثانوية بسمالوط بين فريق مدرسة التجارة بنات ومدرسة الثانوية بنات القديمة، وانتهى بفوز مدرسة التجارة،وستلعب إدارة سمالوط التعليمية ممثلة في التجارة بنات والفنية بنات كمنتخب عن الإدارة فى لقاء تصفيات بطل المديرية للمرحلة الثانوية مع منتخب المنيا بمدرسة الثانوية بنات الجديدة.

وقال محمد جلال، موجة التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تمت إقامة دوري على مستوى إدارة المنيا التعليمية للمرحلة الإعدادية بمدرسة الحديثة والمرحلة الثانوية بالمدرسة الرياضية، وسوف تستكمل التصفيات النهائية.