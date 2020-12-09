شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل ينعى نبيل فاروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الكاتب الروائي نبيل فاروق، الذي وافته المنية، اليوم، إثر أزمة قلبية، عن عمر 64 عاما.

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب، وكان لديه شغف بالقراءة والكتابة منذ صغره، إذ حصل على أول جائزة له من قصر ثقافة طنطا قبل تخرجه في الجامعة، وذلك عن قصته «النبوءة» التي تصدرت بعد ذلك سلسلة «كوكتيل 2000»، واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب، وقدم عدة سلاسل قصصية، من أشهرها (ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000)، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب.