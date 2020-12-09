شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرات ثقافية وأنشطة فنية بـ«ثقافة الغربية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت هيئة قصور الثقافة بالغربية، العديد من الندوات ما بين الثقافى والاجتماعي والوطني في عدة محاضرات موزعة على قصور وبيوت الثقافة بالغربية وكتاباتها.

وناقشت مكتبة كفر كلا الباب الثقافية خلال محاضرة أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية بعنوان «الجيش المصري وأعياد النصر»، وأوضحت أن القوات المسلحة قدمت ولا تزال الكثير من التضحيات في سبيل الحفاظ على مقدرات الشعب المصري وحماية أمن المواطن.

وخلال كلمته، أشار مدرس التاريخ عبدالخالق عيسى إلى أن جموع الشعب المصري يقف احتراما واجلالا لتلك التضحيات التي استطاعت هزيمة العدوان عبر تاريخ مصر الممتد، وتابع قائلا: «كل الشكر والتقدير للقوات المسلحة وجهاز الشرطة للنجاح الكبير في صد هجمات الجماعات الارهابية، التي حاولت النيل من أمن واستقرار مصر».

وطالبت مكتبة ابيار الثقافية روادها من الأطفال بضرورة الحرص على القراءة والاطلاع والتعرف على الثقافات المختلفة من خلال الكتب، جاء ذلك خلال ورشة حكي بعنوان «أهمية القراءة للطفل» أدارها مسؤول الثقافة العامة بالمكتبة، وحذر فيها من الانسياق وراء بعض المواقع والقنوات التي تبث الأكاذيب المضللة ليل نهار، وشدد على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية التابعة لمؤسسات ومنظمات الدولة.

شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا فعاليات العرض المسرحي «أوديب لن يموت» للمخرج مصطفى المقمر، بطولة محمد سعد، مصطفى الفخراني، رنا محمد واسراء رمضان، ومن تأليف أحمد سليمان، وذلك بحضور الكاتب والناقد طارق عمار والكاتب مجدي الحمزاوي والمخرج المسرحي أحمد عباس.

واستعرضت مكتبة قرية الأطفال بمدينة طنطا خلال ندوة بعنوان «كيفية التعامل مع طفل الاحتياجات الخاصة» قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمنها اصدار قانون بإنشاء صندوق لدعمهم، حيث طالبت مديرة المكتبة خلال كلمتها منظمات المجتمع المدني بضرورة عقد العديد من اللقاءات والفعاليات للتأكيد على حقوقهم مع عمل الدورات والورش عن كيفية تعامل الأسرة والمدرسة مع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقد بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة بسيون محاضرة ثقافية بعنوان «أهمية دور الشباب في تنمية وبناء المجتمع» حيث أشارت جيهان على من مديرية التربية والتعليم بالغربية أن الشباب لهم من القدرة الكبيرة في الابتكار وتغيير الأنماط والابداع، وأكدت أن الدولة تقدم العديد من التسهيلات البنكية والقروض الميسرة لمن أراد من الشباب القيام بمشروعات صغيرة أو متوسطة ليبدأ بها حياة جديدة.