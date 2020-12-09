شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى ناعيا نبيل فاروق: واجه التيار الاسلامي ونجح في وقف سيطرتهم على الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه من خبر وفاة الدكتور نبيل فاروق صاحب سلسلة رجل المستحيل، قائلا: «مصر فقدت رجل عظيما نموذجيا بالمعنى الحرفي للكلمة، وأنا شخصيا فقدت مع نبيل فاروق جزءا من وجداني وحياتي اللي عيشتها مصاحب وصديق له، ولأحمد خالد توفيق، ونبيل فاروق كان أقرب لي في المحبة والصداقة والمكانة».

وأشار عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، إلى أن نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق قصة شراكة بين الاثنين ربما من المولد حتى القبر، مضيفا أن نبيل فاروق هو رجل المستحيل بالفعل وكتب 160 رواية في سلسلة رجل المستحيل من سنة 1984 ليبشر ويحفز الأجيال الشابة بشخصية رجل المستحيل القادر بإرادته وعقله وإصراره وعزمه على تحقيق انتصارات في مواجهة التحديات.

وتابع: «نبيل فاروق ظهر في الثمانينات مع خروج المصريين إلى العالم بعد الانفتاح، وكان وقتها التيار السائد والمهيمن على اجيال الشباب التيار الاسلامي، ونبيل فاروق كان يوجه الطاقة والحلم لتكون صاحبة قضية ومشروع للقضية الوطنية وحقق جماهيرية واسعة جدا من اعماله».