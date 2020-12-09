تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.
كانت معلومات وردت للمقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية، تفيد قيام "إٕبراهيم.ك"، مسجل خطر، "محمد.ا"، مسجل خطر، "أحمد.ر"، عاطل بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات واتخاذهم من دائرة القسم وكرًا لترويج الحشيش.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد محمد وداد، معاون مباحث باب الشعرية، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارة بجوار سور مصر القديمة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على 21 فرش حشيش، مبلغ مالي 2350 جنيه، سلاح أبيض "مطواة"، 4 هواتف محمولة.
واعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم.
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