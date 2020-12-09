شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الإسعاف يشاركون في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع إسعاف المحافظة بعدد من السيارات والنقاط الثابتة، احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية، والذي بدأ بماراثون للدراجات الهوائية بشارع كورنيش النيل بحضور اللواءين أسامة القاضي محافظ المنيا، وخالد عجيز رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية.

وقال الدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، في بيان، الأربعاء، إنه جري أعداد الترتيبات اللازمة لتأمين فاعليات الاحتفال عن طريق الدفع بسيارات اسعاف لتأمين خط سير الدرجات تحسبا لأي إصابات بين المشاركين.

وأضاف أنه ظهر اليوم أسلوب جديد في تأمين الماراثون يتمثل في عمل نقاط إسعاف ثابته على طول خط سير الماراثون يتواجد بها مقدمي الخدمات الإسعافية بالأدوات والمستلزمات اللازمة للتعامل مع أي حدث طارئ.

وأكد «مدحت»، أن أعمال التأمين تمت وفقا لسياسة الهيئه في الاستعداد الدائم لتقديم الخدمات الإسعافيه على أكمل وجه للمرضي والمصابين، وكذلك تأمين كافه الاحتفالات القوميه للوصول لأفضل خدمه للمواطنين.

كان محافظ المنيا، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، قد شهدا الاحتفال الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد»، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأكد محافظ المنيا، أن الفساد يعد أحد أهم الظواهر المعقدة، حيث يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادي، ولا سبيل إلى تجاوز هذه العقبة إلا بالإرادة القوية والجهود الإصلاحية الحقيقية، وقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

ووجّه المحافظ، التحية والتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية والتي تمثل الحصن المنيع لممارسة الجهاز التنفيذي لعمله، فصار دورهم الهام في مكافحة الفساد محل تقدير وإشادة لجميع مؤسسات الدولة من خلال نجاحهم في ضبط العديد من القضايا، حتى أصبحوا الشريك الأهم في حماية المال العام.