شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعود لأرض الوطن بعد إتمام زيارة فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السفير بسام راضي، متحدث باسم الرئاسة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد لأرض الوطن بعد إتمام زيارة فرنسا.

كان السيسي، قد استقبل صباح الأربعاء، بمقر إقامته بباريس، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للرئيس على أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات ايجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل على السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، ذلك بالإضافة إلى محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معربًا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.