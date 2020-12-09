شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة من الغردقة تناشد وزيرة الصحة مساعدتها لزراعة كلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت طالبة بكلية التربية بالغردقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لمساعدتها لزراعة كلي لانقاذها من الموت، حيث تبلغ الفتاة 20 عامًا وتعيش مع والدها الذي يعمل موظفًا بسيط باحدي مديريات الخدمات بالبحر الأحمر، وطبقا التقرير الطبي أنها أصيبت بفشل في الكليتين، منذ ولادتها اكتشفوا وجود عيب خلقي في إحدى الكليتين، وفي شهر يناير الماضي شعرت بالتعب وتم تشخيصها بالفشل الكلوي.

واستمرت منذ ذلك التاريخ تجري عملية غسيل لمدة 3 مرات أسبوعيًا ونصحها الأطباء بضرورة زراعة كلى على وجه السرعة لسوء حالتها الصحية.