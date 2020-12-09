شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: السيسي حقق حلم القوات المسلحة في تنويع مصادر السلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا ولقائه مع رئيس الشركة المصنعة للطائرة الرافال، تمثل أهمية كبيرة، لأنها تضمن توفير قطع الغيار لهذه الأسلحة في المستقبل.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن اللقاء قد يتطرق إلى المشاركة في التصنيع لهذه الأسلحة.

وأوضح أن كل الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة لمصر مهددة، ولذا الرئيس السيسي اتخذ بقرار بدعم القوات المسلحة منذ انتخابه رئيسا للجمهورية.

وأكد عأن الرئيس السيسي قرر تنويع مصادر السلاح وهو ما كانت تحلم به القوات المسلحة طوال 30 عاما.

وأردف، أن أردوغان يتصرف بمنتهى «البجاحة»، حيث أعرب عن عدم اهتمامه بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على تركيا والتي اتفق عليها الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

واختتم: "هناك 45 ألف لاجئ إثيوبي في السودان، متوقعا استمرار الصراع المسلح في إقليم تيجراي بسبب الطبيعة الصحراوية لأثيوبيا وكذلك قوة إقليم التيجراي والذي كان مسيطرًا على حكم البلاد لمدة 30 عاما قبل وصول رئيس الوزراء الأثيوبي الحالي آبي أحمد إلى سدة الحكم".