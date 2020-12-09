شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تعلق على واقعة إلقاء شخص أمواله من البلكونة: «الإسلام علمنا الترشيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على قيام أحد الأشخاص بإلقاء الأموال من شرفة منزله على أنها زكاة عن أمواله بأوسيم.

وقال عمران، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن كل إنسان مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه.

وأوضح أن الدين الإسلامي علمنا الرشد ويجب توجيه المال لمن هو محتاج حتى يخرج من حالة الاحتياج إلى حالة الاكتفاء، وحتى الغني.

وأردف: «نربأ بالناس ألا يسلكوا هذا السلوك لأن الإسلام علمنا الترشيد، واختيار صاحب الحاجة«، مؤكدًا أن صاحب الواقعة محتاج لتوجيه عقلي ونفسي.

وتابع: «ما فعله الشخص الذي ألقى الأموال من البلكونة لا يعد صدقة ولا زكاة، كونه يخل بالمقاصد الشرعية وأخلاق الصدقة والزكاة».