شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانيه ملوي: الكنائس مفتوحة في ظل كورونا لكن بنسبة حضور 25% وتعليق بعض الاجتماعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بملوي وأنصا والأشمونين، جنوب المنيا، برئاسة الأنباء ديمتريوس، أسقف المطرانية، مواعيد ونظام العمل داخل المطرانية والكنائس في ظل ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد لمدة شهر.

وتضمّن البيان يستمر حضور القداسات بنسبة 25 % من سعة الكنيسة، وبالحجر المسبق، وبخصوص مدارس التربية الكنسية والاجتماعات، استمرار حضور الخدمة بمدارس التربية الكنسية حتى المرحلة الثانوية بنسبة 25 %، حسب ظروف كل كنيسة وتعليق باقي الاجتماعات.

وبالنسبة لسهرات شهر كيهك، يتم تعليق السهرات هذا العام، هذا العام على أن تصلي التسبحة يوميا من 6-9 مساءا بحضور 25 % ويمكن أن تذاع أون لاين.

وبخصوص المعمودية يتم ممارسة السر بحضور 4 أفراد من أسرة المعمد، وبخصوص الجنازات تكون الصلاة بحضور أسرة المتوفي وبحد أقصي 10 أفراد، ويوصى باقتصار استقبال العزاء على وسائل الاتصال.

وأهابت الكنيسة بأبنائها الالتزام بروع الطاعة والحضور المعهود فيهم، وحتى لا يعرض المخالف نفسه من حوله للإصابة.