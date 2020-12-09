شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: «الرقابة الإدارية» الحصن المنيع لعمل الجهاز التنفيذي بمصر(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأربعاء، يرافقه اللواء خالد عجيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، الاحتفال الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد» بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

أكد المحافظ أن الفساد يعد أحد أهم الظواهر المعقدة، حيث يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادي، ولا سبيل إلى تجاوز هذه العقبة إلا بالإرادة القوية والجهود الإصلاحية الحقيقية، وقد أطلق فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، كما اشتمل دستور جمهورية مصر العربية على بابٍ كاملٍ يؤكد على استقلال الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد.

ووجه المحافظ، التحية والتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية والتي تمثل الحصن المنيع لممارسة الجهاز التنفيذي لعمله، فصار دورهم الهام في مكافحة الفساد محل تقدير وإشادة لجميع مؤسسات الدولة من خلال نجاحهم في ضبط العديد من القضايا، حتى أصبحوا الشريك الأهم في حماية المال العام.

وأضاف أن محافظة المنيا عملت على تدريب العاملين بالجهاز الإداري لرفع كفاءتهم وإعداد كوادر صف ثاني وثالث من القيادات للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال لمكافحة الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى تحديث الهياكل التنظيمية، كما تم تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، وربط المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتبسيط الإجراءات وفصل مؤدي الخدمة عن صاحبها.

من جانبه، أوضح اللواء خالد عجيز رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع معا، وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التاسع من ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي والعمل على مكافحته ومنعه.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا أن «شعار الاحتفال هو متحدون ضد الفساد فالتعاون قيمة إنسانية عظمي فالاتحاد قوة والكل رابح اذا كنا نعيش في دولة قوية»، داعيًا الجميع بتحمل المسؤولية وزيادة الوعي الاجتماعي بأهمية مكافحة الفساد«.

وقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عرضا حول دور الهيئة في مكافحة الفساد ورؤيتها ورسالتها خلال المرحلة القادمة، كما تم عرض فيلمين توثيقيين حول الهيئة واخر حول إنجازات الدولة المصرية في عدد من القطاعات.

وكرم المحافظ ورئيس الهيئة في نهاية الاحتفالية المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والمشروف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمحافظة، وبشر طاهر مدير المكتب الفني للمحافظة ومنسق الاستراتيجية وأيمن ظريف مدير عام التفتيش المالي والإداري وحسب الله محمد مدير مكتب المتابعة بالمحافظة وعدد من أعضاء مكتب المتابعة والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

احتفالية الرقابة الادارية في المنيا

احتفالية الرقابة الادارية في المنيا

احتفالية الرقابة الادارية في المنيا