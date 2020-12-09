شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعدي على 175 متر أرض زراعية بالحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، ويرافقه لجنة الإزالات وعلي العيسوي رئيس قرية السحايت، الأربعاء، بتنفيذ إزالة فورية في المهد تعدي على الارض الزراعية بعمل سمل خرساني على مساحة ١٧٥متر بجمعية شرق البنوان.

تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتي مستوى سطح الأرض، كما تم تسليم الأرض خالية من أي تعدي، وتحرير محضر للمخالف وجاري العرض على النيابة العسكرية.