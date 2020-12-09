شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد عبده ناعيًا نبيل فاروق: «أعماله تراث تتوارثه الأجيال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعي سعيد عبده، رئيس مجلس إدارة دار المعارف والقومية للتوزيع ورئيس اتحاد الناشرين، الكاتب الكبير نبيل فاروق، الذي وافته المنية منذ قليل إثر أزمة قلبية مفاجئة عند عمر ناهز الـ64 عاما.

وأكد عبده ان نبيل فاروق أعماله ومؤلفاته البوليسية ستظل شاهدة على هذا المبدع المتميز وتراثا تتوارثه الأجيال وتظل شاهدة على إبداعه الفني.

وللكاتب مؤلفات عديدة حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص اضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، التي لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب .