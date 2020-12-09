شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها: الفساد ظاهرة موجودة فى جميع الدول وهو آفة كل العصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة بنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، الأربعاء، احتفالية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة واللواء خالد عبد اللطيف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن الفساد آفة كل العصور ومكافحته بكل أشكاله تعد من الأولويات الرئيسية لدى كل المؤسسات في جميع دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، مشيرا الى ان الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة موجودة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة من حيث الخطورة والتأثير.

وتابع: أن جامعة بنها تسعى باستمرار على التأكيد على قيم النزاهة والشفافية والتفاعل مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، حيث نظمت الجامعة في العام الماضي بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية بالقليوبية ندوة كبرى بهذه المناسبة والتي تناول فيها نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد واليوم نحتفل سويا باليوم العالمي لمكافحة الفساد لنؤكد أننا بالفعل متحدون على مكافحة الفساد لأننا جميعا شركاء في حماية وطننا الغالي ولأن الفساد يعد واحدًا من أهم العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: تلتزم جامعة بنها بقيم أخلاقية حاكمة لأنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية نعمل من خلالها على تحقيق معايير النزاهة والشفافية، ومن خلال هذا الالتزام استطاعت الجامعة تحقيق تميزا ملحوظا بتصنيف التايمز البريطاني للتنمية المستدامة 2020 والذي يقيس مدى التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة حيث احتلت الجامعة الترتيب الأول محليا والترتيب 101-200 عالميا، وتؤكد إدارة الجامعة ذلك من خلال رفع شعار «لا أحد فوق المحاسبة»، اعتبارا من رئيس الجامعة حتى أصغر موظف بها، وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الإجراءات التى تؤكد ذلك بوضوح.

واشاد «السعيد»، بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، وارساء قيم النزاهة والشفافية فتحية إجلال وتقدير لرجالها الشرفاء بقيادة اللواء حسن عبد الشافي رئيس الهيئة لما يبذلونه من جهد مخلص وبناء في حماية وطننا الغالي، واليوم نؤكد لهم جميعا اننا معهم صفا واحدا و متحدون على مكافحة الفساد.

من جانبه قدم الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الخطة الفرعية لجامعة بنها للوقاية من الفساد ومكافحته عرض تقديمي عن جهود جامعة بنها في نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد مشيرا الي ان الجامعة لديها رؤية ورسالة لادراك وتحديد مخاطر الفساد من خلال تطوير واستكمال هيكله الجهاز الاداري بالجامعه ، وتفعيل نظم الجوده الاداريه والتميز في الأداء الحكومى بغرض تطوير جهاز اداري كفء وفعال وتراعي الجامعه تقديم خدمات ذات جودة عاليه لمنتسبيها ، من خلال تفعيل اليات الشفافية والنزاهة بالوحدات داخل الجامعة بالاضافة الي تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية وتحديث الاجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة وتفعيل التحصيل الالكتروني في كافة وحدات الجامعة بما فيها المستشفي الجامعي

واشار سوسة الى ان الجامعة قامت بعمل مبادرات طلابية وندوات للتوعية بمخاطر الفساد وخطورتة علي المجتمع وعمل مطويات وملصقات للتوعية بمخاطره علي المجتمع بالاضافة الي مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والوقاية منة من خلال التعاون معهم مثل البنك الاهلي المصري.

وفى كلمته وجه اللواء خالد عبداللطيف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية الشكر لجامعة بنها لمشاركتهم فى احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد مشيرا الى ان جامعة بنها كانت سباقة فى تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومنصة هامة فى توعية الطلاب بالأمور المتعلقة بالفساد باعتبارهم مستقبل الدولة وأمل مصر

وأكد عبداللطيف أن مكافحة الفساد ليس مسئولية الأجهزة الرقابية فقط ولكنها مسؤولية تشاركية بين جميع فئات المجتمع مشيرا الى أنه لابد من وجود وعي وإصرار للعمل على مكافحة الفساد لما له من مردود ايجابي على الفرد والمجتمع

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية فى كلمته تعريف الفساد والآثار السلبية الناتجة عنه وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها فى وضع السياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته

كما استعرض خلال اللقاء جهود هيئة الإدارية واختصاصاتها ودورها فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام مؤكدا على أن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي أحد أهم الوسائل للحد من الفساد.

شهد الندوة الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والطلاب.