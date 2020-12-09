شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: لأول مرة مصر تقتحم ملف تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه لأول مرة مصر تقتحم ملف تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن 50 شركة نجحت فى اختبارات تنفيذ التكنولوجيا الجديدة الخاصة بالقمامة فى مصر، مؤكده أن هناك 3 مراحل تبدا من جمع القمامة من جمعها من المنزل إلى تحويلها إلى طاقة.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه من ضمن معايير اختيار الشركات الجديدة سوابق الأعمال الناجحة فى الدول الأخرى، مؤكدة أن جامعو القمامة فى الجمهورية سيتم دخولهم إلى هذه المنظومة الجديدة، ودزء هام من منظومة تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة.