نجاح أول عملية استئصال للفص الأيسر من الكبد بمستشفى التضامن فى بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح أول عملية استئصال للفص الأيسر من الكبد، بسبب وجود ورم دموى كبير لمريض تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد.

وأشار الدكتور مصطفى شعبان، مدير عام مستشفى التضامن، فى بيان للهيئة اليوم، إلى أنه بعد حضور المريض للمستشفى وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين أنه يعانى من ورم دموى بالفص الأيسر من الكبد وقد فشلت معه الاستجابة للعلاجات الدوائية، مما حتم ضرورة أخذ قرار التدخل الجراحى لاستئصال الفص الأيسر من الكبد للمريض مع الحفاظ على جميع الشرايين والأوردة والقنوات المرارية الخاصة بالفص الأيمن من الكبد، مؤكدًا أن هذه العملية الجراحية من أكبر وأصعب الجراحات العامة وجراحات الأورام والتى تمت بنجاح كبير على يد أمهر الأطباء داخل مستشفى التضامن التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأوضح الدكتور مصطفى شعبان، أنه تم استخدام أحدث جهاز لإتمام عملية الاستئصال بأقل نزيف ممكن حيث تم استئصال المرارة والحفاظ على الوريد الكبدى الأوسط للمريض، كما تم الاطمئنان على الحالة الصحية للمريض ونقله بحالة عامة مستقرة للرعاية المركزة بمستشفى التضامن.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، جهود كل المشاركين من الأطقم الطبية بإتمام العملية الجراحية للمريض بنجاح، موجهًا إليهم كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من خلال مستشفيات الهيئة ببورسعيد، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة والمنشآت الصحية للهيئة أصبحت تغطى 95٪ من الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية للمرضى ببورسعيد داخل نطاق محافظاتهم دون الحاجة إلى تحمل عناء ومشقة السفر للداخل أو الخارج، وأصبحوا يحصلون على الخدمات الصحية بكل سهولة ويُسر ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد ( مستقبل صحة مصر ).