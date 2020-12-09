شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بالتأكيد على استلام طلاب أولى ثانوى شريحة التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات بشأن الامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى، مشددة على ضرورة التنبيه على المدارس بضرورة استلام طلاب الصف الأول الثانوى شريحة الإنترنت 4g، وتذليل كافة المعوقات لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور، واستخدامها فقط لتابلت الطالب، حيث سيتم وقف الشريحة إذا تم استخدمها فى أى جهاز آخر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يتم التواصل مع الدعم الفنى لشركة المحمول لحل جميع المشكلات على رقم 16110، وكذلك يمكن للطالب أداء الامتحان التدريبى من المدرسة أو المنزل، موضحة أنه يجب على جميع طلاب الصف الأول والثانى الثانوى من تسجيل استمارات التقدم للامتحان الإلكترونى.

كما أكدت الوزارة، أنه يتم استخدام التابلت أثناء أداء الامتحان الإلكترونى والتواصل مع شركة سامسونج لحل جميع المشكلات، ويمكن للطالب لدخول الامتحان خلال الساعات المتاحة من 9 صباحا إلى 9 مساء وليس في الساعات الأولى فقط.

وشدد على أنه يجب على الطالب مراحعة البريد الإلكترونى "للحساب الموحد" باستخدام برنامج "اوت لوك" المتاح لجهاز التابلت، ويجب التأكد من الدخول على المنصة الخاصة بالامتحانات باستخدام الأيقونة المخصصة لذلك.