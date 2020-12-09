شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدة مالية لسيدة بالغربية وإعادة تأهيل منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السيدة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعى، مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية ببحث حالة السيدة "ه.م" والمقيمة بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا محافظة الغربية، والتى ناشدت الوزارة بصرف معاش لها ولأبنائها المعاقين وتوفير منزل آمن لهم بدلاً من المنزل المتهالك الآيل للسقوط الذين يعيشون فيه.

وتوجهت على الفور أمانى النادرى ، مديرة مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية ، إلى منزل السيدة لبحث حالتها الاجتماعية، والصحية، بالإضافة إلى دراسة حالة السكن الذى تعيش فيه وسبل الرعاية التى تحصل عليها فى الظروف الصعبة التى تعيشها ، وتبين أن السيدة كانت تحصل على معاش تكافل وتم ايقافه لوجود تأمينات اجتماعية لها،وجار فحص موقفها مع التأمينات والتوجيه بإعادة الحصول على الدعم النقدي" تكافل".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف مساعدة مالية فورية لها من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بالغربية بقيمة 2000 جنيه، وصرف مساعدة شهرية لها من ذات المؤسسة، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات الاهلية لإعادة تأهيل منزلها أو إيجار منزل بديل لها.

كما وجهت الدكتورة نيفين القباج بصرف "بطاطين" وكذلك مواد غذائية، كما يجرى التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستكمال إجراءات الكشف الطبى على نجليها ذوى الإعاقة، كإجراءات استباقية لحصولهما على معاش " كرامة".